أحلام وسيدة عجوز في الطائرة.. موقف إنساني يُحدث تفاعلاً واسعًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتحمل الفنانة الإماراتية، أحلام، رؤية امرأة عجوز متعبة في الطائرة، لعدم قدرتها على الجلوس في الدرجة الاقتصادية، وأن تقف صامتة، نظرًا لظروف العجوز الصحية، بل قامت على الفور بترك مقعدها لهذه السيدة في درجة "البيزنس".

وروى هذا الموقف شاهد عيان، كان متواجدًا على متن رحلة الطائرة، عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، قائلا: "اليوم في رحلة الخطوط السعودية الكويتية.. الملكة أحلام تترك مقعدها في درجة البيزنس لعجوز متعبة".

وتابع: "البيزنس كان مليان رجال ونساء.. والعجوز تكاد تسقط.. والله لم يفكر أحدهم في ترك مقعده.. قامت الملكة وقبّلت العجوز وطلبت منها بإلحاح أن تأخذ مكانها".

وردت أحلام بكل تواضع على هذه التغريدة، معلقة: "ما سويت شي وأنا أختك حسبه أمي بيض الله وجهك ترى الدنيا الحمد لله فيها خير".

وأعرب النشطاء عن إعجابهم بموقفها الإنساني، حيث قالت إحدى متابعيها: "طبعًا طول عمرها أصيلة وبتعرف الأصول".

ووافقها الرأي شخص آخر: "هذي هي أحلام وهذي أخلاقها ما هو غريبة تصرفها الراقي الإنساني".

وأضاف متابع: "الإنسانية لا حدود لها ... حفظ الله الإنسانه أحلام والإنسانية حيثما كانت".