محمد عساف يحقق أمنية طفل فلسطيني على الهواء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقق الفنان الفلسطيني محمد عساف أمنية مواطنه الطفل محمد كلاب المشترك ببرنامج "نجوم صغار"، الذي أكد أن أمنيته بالحياة أن يقابل عساف ولو لمرة واحدة بحياته. وصعد محمد عساف فجأة على المسرح خلال حوار الطفل مع مقدم البرنامج الفنان أحمد حلمي، وقام باحتضانه وتقبيله. وأصيب محمد كلاب بدهشة وفرحة كبيرتين فور رؤيته لمحمد عساف وسط تصفيق قوي من الحضور بالبرنامج. وأشاد النجم الفلسطني بصوت المتسابق محمد كلاب ووصفه بـ"الرائع"، وقام بالغناء معه على المسرح. ويقدم برنامج "نجوم صغار" الذي يعرض على قناة "ام بي سي" الفنان المصري أحمد حلمي، ويسعي البرنامج لتقديم ودعم مواهب الأطفال من مختلف الدول العربية.

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