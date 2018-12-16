كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - تعطل أتوبيس أعلى الدائرى اتجاه المنيب يتسبب في زحام مروري

ظهرت كثافات مرورية، إثر تعطل أتوبيس بالطريق الدائرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من اﻷوتوستراد ومتجه إلى المنيب، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالدائرى بتعطل أتوبيس، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .