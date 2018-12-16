بالفيديو| إليسا تكشف عن تعرضها للتنمر: سخروا من شفتاي

كشفت المطربة اللبنانية إليسا، عن تعرضها للتنمر وبعض المضايقات بسبب شكل فمها وشفتيها.

وروت إليسا، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بالأردن، عن تعرضها للتنمر بسبب فمها، حيث تلقت الكثير من التعليقات السلبية حول شفتيها، لكن ذلك لم يؤثر عليها، فكانت تقابل ذلك بسخرية قائلة: "أنا إليسا لما تقدروا تعملوا إلى قدرت عملتوا ابقوا أحكوا عن أي شغلة عندي".

وأكدت إليسا في حديثها أن مشكلة التنمر تؤثر بشكل أكبر على الأطفال الصغار، وأنه يجب على الأهل متابعة الأمر والتحدث مع أطفالهم لمواجهة ما يعانوه في المجتمع من مضايقات، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

ومن ناحية أخرى، أعلن مدير شركة "روتانا"، سالم الهندي، عن انتهاء خلافات إليسا مع الشركة، بعد لقاء جمعها به.

ونشر مدير شركة "روتانا"، سالم الهندي، عبر حسابه على "إنستجرام"، مقطع فيديو، أكدت فيه إليسا أنها أصبحت سعيدة الآن بعد اللقاء الذي جمعها معه، مشيرة إلى أنه لا يرفض لها طلبًا، وحقق لها كل ما كانت تتمناه".

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