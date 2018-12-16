تعرفي على وظائف يمكنك ممارستها من المنزل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفكّر السيدات كثيرًا في إيجاد الوظيفة المناسبة بعد الزواج والولادة وعدم وجود الوقت الكافي للالتزام بمكان للعمل. لذا يُقدم لكِ موقع womensday العديد من الوظائف التي من الممكن ممارستها وأنت في المنزل.

سفيرة للعلامات التجارية

هذه الوظيفة مثالية للسيدات اللاتي يمتلكن الخبرة التسويقية والمهارة في مجال المبيعات، ويقمن في هذه الوظيفة بعرض منتجات العلامة التجارية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق معدل معين من المبيعات في الشهر بحسب طلب الشركة المالكة للعلامة التجارية، هذه الوظيفة مناسبة جدًا للأمهات حيث إنه من الممكن القيام بها من المنزل بكل سهولة.

كاتبة

هذه الوظيفة مثالية للأشخاص المبدعين والذين لديهم مهارات كتابية عالية، تبحث الكثير من الشركات والعلامات التجارية عن الأشخاص الذين يمكنهم كتابة المحتوى وتعديله، وسوف يقومون بتحديد موعد معين لإنهاء المطلوب منك ِولكن لديك الفرصة للموافقة أو الرفض حسب وقتك.

ممثلة خدمة عملاء

هذه الوظيفة مثالية للأشخاص الذين لديهم مهارات اتصال قوية ويجيدون التفاعل مع الآخرين، ستقومين بالتعامل مع العلامة التجارية للرد على استفسارات عملائها ومعالجة مشكلاتهم.

محاسبة

هذه الوظيفة مناسبة للأشخاص المنظمين ويتعاملون بطريقة جيده مع الأرقام، ستقومين في هذه الوظيفة بتسجيل المعاملات المالية وتحديث البيانات ومراجعة السجلات المالية للتأكد من دقتها.

منسقة ملابس

هذه الوظيفة مناسبة للفاشينيستات والنساء المحبّات للتسوق، سوف تقومين من خلال هذه الوظيفة بتنسيق الملابس حسب رغبة العملاء بما يتوافق مع المناسبة.

مستشارة

تصلح هذه الوظيفة للأشخاص الذين يحبون مساعدة الأشخاص على النجاح في الحياة، من الممكن أن تتخصصي في مجال معين مثل التكنولوجيا أو الصحة أو الإدارة لتستطيعي مساعدة الآخرين.

مصممة ديكور

هذه الوظيفة مناسبة للأشخاص الذين لديهم موهبة الديكور المنزلي، سيقوم العملاء في هذه الوظيفة بإرسال صور الغرفة وتوقعاتهم وستقومين بتنسيق الألوان والأثاث وتقديم الخطة للعميل.

مساعدة إدارية

تصلح هذه الوظيفة للأشخاص المنظمين، ستقومين في هذه الوظيفة بمساعدة العملاء على ترتيب مواعيدهم وإعداد السفرة الخاصة بهم.

كاتبة محتوي تسويق

هذه الوظيفة مناسبة للأشخاص المبدعين الذين يمتلكون خبرة في مجال التسويق، ستقومين في هذه الوظيفة بإنشاء محتوى كتابي ومقاطع فيديو وغيرها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

مدرسة

تصلح هذه الوظيفة للأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال التدريس، ستقومين بمساعدة الأطفال في واجباتهم اليومية وإعدادهم للاختبارات المدرسية.

مندوبة مبيعات

هذه الوظيفة مناسبة للأشخاص الين لديهم خبرة في الحسابات، ستقومين بالعمل عن طريق الهاتف وإعداد قائمة بأرقام الأشخاص الذين يمكن العمل معهم.

فنية لاكتشاف أخطاء الكمبيوتر

تصلح هذه الوظيفة للأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ستستخدمين مهاراتك في حل مشاكل العملاء.

خياطة

تحتاج هذه الوظيفة إلي الإبداع وإجادة استخدام الإبره، يعطيكي العملاء الموديلات التي يرغبون في تنفيذها وتقومين بإعطائهم الموعد المناسب حسب ظروفك.

باحثة علي الإنترنت

هذه الوظيفة مناسبة للأشخاص الذين لديهم شغف للمعرفة، ويتطلب هذا العمل البحث في الإنترنت وإرسال ملاحظاتك إلى الشركة المعنية.

كتابة أحكام القانون

هذه الوظيفة مناسبة للأشخاص الذين يتمتعون بخبرة واسعة في الاستماع والكتابة ولديهم اهتمام بالجريمة والقانون، ستقومين بتسجيل المحتوى الصوتي ومراجعة الشؤون الداخلية وكتابته.