بولغاري تطلقُ مجموعة "فيور إيفر" من المجوهرات الرّاقية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقتْ علامة المجوهرات الفاخرة "بولغاري"، مجموعة جديدة من المجوهرات، أطلقتْ عليها اسم "Fiorever"، تضمّنتْ أجمل القطع، التي تضفي مزيدًا من الأنوثة، والجمال على كلّ سيدة ترتديها.

وتُعدّ القطع الجديدة شيئًا مختلفًا عمّن سبقتها في صناعة المجوهرات عند "بولغاري"، كما أتى اسم "Fiorever" من الجمع بين الكلمة الإيطالية "fiore" (أي زهرة)، مع الكلمة الإنجليزية ،"forever"، وترمز المجموعة إلى "الشغف الروماني للحياة"، وفقًا للعلامة التجارية.

وتجمع المجموعة، بين قوة الزّهور والمجوهرات الفاخرة، لتبرز بطلة المجموعة، التي هي عبارة عن زهرة بأربع بتلات تمثيل للعنصر، الذي يظهر في جميع أنحاء مقرّ العلامة التجارية في روما.

وقد تمّتْ إضافة هذه الزّهرة في الخواتم، والقلائد، والأساور، والأقراط، بأنماط وأشكال سترغبين في ارتدائها.

وتمّ اختيار الممثّلة الإسبانية "Úrsula Corberó"، كوجه إعلانيّ، للترويج لهذه المجموعة الجديدة.