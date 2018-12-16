ِمحمد وزيري يتغزّلُ بهيفاء وهبي ويؤكّد علاقتهما بـ "أحببتك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان الشاب، محمد وزيري، جدلًا واسعًا، أعاد فتح باب الشائعات حول علاقته بالفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، والذي يعمل مُديرًا لأعمالها، وتغزّل وزيري، عبر حسابه الخاصّ في تويتر، بالفنانة اللبنانية، مؤكدًا، حبّه لها، وكاشفًا عن شعوره وحياته بعد هذا الحبّ.

وقام وزيري، بتثبيت هذه التغريدة في حسابه، والذي يضمّ 15 تغريدة فقط، لتنهال عليه التبريكات، والتي اعتبرتْ أنّ ما قاله الفنان الشاب، يؤكّد جميع الشائعات حول علاقة الحبّ، التي تجمع وهبي بمدير أعمالها.

وفي حسابه على تويتر، نشر وزيري أكثر من صورة، تكشف متانة علاقته بوهبي من حسابه الخاصّ في إنستغرام، ويبدو أنّ وزيري أراد تأكيد هذه العلاقة على طريقته الخاصّة، خصوصًا، أنّ وهبي لم تنفي الأمر بعد انتشار أخبار العلاقة.

وفي الوقت الذي بارك عدد كبير من متابعي الفنان الشاب له، على قصّة حبّه مع وهبي، تساءل آخرون، فيما إذا كان هذا الحساب يعود بالفعل للوزيري، خصوصًا، أنّه غير موثق.

يُشار، إلى أنّ العديد من الشائعات كانت قد انتشرتْ حول علاقة حبّ تجمع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بمدير أعمالها، الفنان الشاب، والذي يصغرها بسنوات، محمد وزيري.

أما سبب انتشار هذه الشائعة بقوّة، أولًا، تصريحات وهبي في برنامج الحكاية، والذي يقدّمه عمرو أديب، عن وجود علاقة حبّ بحياتها، وثانيًا، الصّور الحميمية، التي تجمع وهبي بمدير أعمالها، وتنتشر بين فترة وأخرى، وثالثًا، إصرار وهبي على مشاركة وزيري في بعض أعمالها، وأخيرًا، تغريدة الحبّ التي نشرها الفنان الشاب، والتي تؤكّد هذه العلاقة.