كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - اتفرج.. لحظة ظهور مركبة تحلق حول كبسولة فضائية

أثار فيديو مثير لمركبة كائنات فضائية تحلق حول كبسولة فضائية تتبع شركة "اكس سبيس" الفضائية ، ضجة عبر شبكة الانترنت فور تداوله.

ويبين فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، رأس الكبسولة الفضائية، تتجه نحو محطة الفضاء الدولية، في حين تظهر سفينة غريبة تكشف عن وجود الكائنات الفضائية.

يدعي صاحب الفيديو على موقع يوتيوب أن "مركبة لكائنات فضائية بشكل مثلث كبير تطير خلف المركبة الفضائية " كان "ينبعث منها الضوء من عدة أماكن ، ربما يكون نظام الدفع".

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