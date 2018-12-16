كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - نور سويد الإماراتية ضمن أفضل 50 سيدة في عالم التكنولوجيا

ضمت قائمة مجلة «فوربس» لأفضل 50 سيدة في العالم في مجال التكنولوجيا 2018، نور سويد من الإمارات، لتكون بذلك السيدة العربية الوحيدة التي ضمّتها القائمة.

وقالت المجلة: «كونها واحدة من أبرز المساهمين في المشاريع الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحظى نور بدرجة من الامتياز والتفرد في أعقاب إنجازاتها المتلاحقة كسيدة تعمل في صناعة يهيمن عليها الرجال. وهي تدير حالياً مشروعاً استثمارياً باعتبارها مؤسس شركة جلوبال فينشرز ومقرها بدبي». كما حققت إنجازاً تاريخياً باعتبارها أول امرأة تقود عملية اكتتاب أولي عام في المنطقة، عندما أدرجت شركة مقاولات الديكور «ديبا المحدودة» في بورصة لندن وبورصة ناسداك دبي.

وشغلت نور سابقاً منصب كبير موظفي الاستثمار في مؤسسة دبي للمستقبل، والشريك المؤسس لشركة «ليب فينتشرز». بالإضافة إلى ذلك، أسست أكبر سلسلة من استوديوهات اليوجا والبيلاتس في الشرق الأوسط والتي باعتها في عام 2014.

وتحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس.