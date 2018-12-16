كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد

شهدت أسعار السمك، استقرارا، طبقا لأخر تحديثات موقع سوق العبور، اليوم الأحد 16 ديسمبر حيث تراوح سعر السمك البلطى ما بين 21 إلى 23.5 جنيها للكيلو حسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28- 34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -20 جنيها، وتراوح سعر سمك التعابين من 40 إلى 150 جنيها، بينما بلغ سعر سمك المكرونة الخليجى 32-40 جنيها للكيلو.

أما سمك المكرونة السويسى، فتراوح بين 55-65 جنيها للكيلو، فى حين بلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا 19 – 25 جنيها للكيلو.

وعن سعر السبيط، فبلغ 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا 30 - 130 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 375- 425 جنيها، فى حين تراوح سعر الجمبرى ما بين 275- 325 جنيها.

وسجل سعر البورى 35- 41 جنيها، ووصل سعر سمك المرجان إلى 34 - 44 جنيها، فيما بلغ سعر سمك البربون 35 -41 جنيها.