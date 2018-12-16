كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - البورصة تستهل تعاملاتها اليوم على انخفاض

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.38%. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

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