كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - رانيا المشاط تعتمد قرارات خاصة بمجازاة الشركات المخالفة

اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بعض القرارات الوزارية والتى انتهت اللجنة القانونية بالوزارة من إصدار توصيات بشأنها والخاصة بمجازاة بعض الشركات السياحية المخالفة، انطلاقا من الدور الرقابى لوزارة السياحة على الشركات السياحية.

وتدرجت القرارات الوزارية بالعقوبات تبعا لجسامة المخالفة، ووفقا للقانون والضوابط والقرارات الوزارية المنظمة، بدءا من إيقاف نشاط السياحة الدينية بالشركة جزئيا من شهر وحتى عام، مرورا بإلغاء أفرع بعض الشركات السياحية، ووصولا إلى إلغاء ترخيص الشركة.

جاء ذلك بناء على تقارير لجان التفتيش الميدانية المشتركة، ومحاضر إثبات الحالة للجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، والشكاوى المقدمة من المواطنين.

ووجهت وزيرة السياحة مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، بتكثيف المتابعة والرقابة على الشركات السياحية المنظمة لرحلات عمرة 1440هـــ والتأكد من تنفيذ الشركات لبرامجها المعتمدة من الوزارة، وتوفير كل السبل لراحة ورعاية المعتمرين المصريين، بدءا من سفر المعتمر وحتى عودته إلى أرض الوطن، وبذل المزيد من الجهد للعمل على إنجاح المواسم المقبلة على غرار نجاح الموسم المنصرم 1439هــ .