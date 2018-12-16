كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - اليوم أحمد سعد يحيى حفلا غنائى فى تونس

يحيى المطرب أحمد سعد، مساء اليوم الأحد، حفلا بتونس فى أحد المطاعم الكبرى.

وأعاد أحمد سعد مؤخرا غناء أغنية "يا تمر حنة" لـ فايزة أحمد، من خلال تصوير فيديو كليب للأغنية واستخدام توزيع جديد وحديث للعمل وطرحه عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب".

"يا تمر حنة" كلمات الشاعر جليل البندارى، وألحان الموسيقار محمد الموجى، وقام بتوزيعها بالشكل الجديد أمير سليمان، وقام بإخراجها Edi، وتم تصويرها في العاصمة النمساوية فيينا