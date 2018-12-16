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بالصور.. زوج يحبس زوجته يومين متتاليين ويعذبها امام طفلهما

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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - بالصور.. زوج يحبس زوجته يومين متتاليين ويعذبها امام طفلهما


بالصور.. زوج يحبس زوجته يومين متتاليين ويعذبها امام طفلهما

ضج موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تداول اعضاء جروبات الفتيات مجموعة صور تستعرض سيدة حبسها زوجها وقام بتعذيبها. 

تدعي هذة السيدة " تقى"  اعتدى عليها زوجها بشكل وحشي، لمدة يومين متتاليين، ونقلت بعدها إلى المستشفى بين الحياة والموت.

وذكرت اختها ان زوج السيدة تقى قام بحبسها لمدة يومين داخل الشقة، وظل يعذبها ويضربها بكابلات الكمبيوتر والحزام وكان يقوم بنغز رأسها بالسكين و يطفئ، سجائر خلف أذنها، ما دفعها إلى محاولة الانتحار إلا أنها نجت من محاولتها، بعد تعذيبها بشكل مروع على يد زوجها.

واضافت ان كل هذه الأحداث وقعت امام اعين ابنهما الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، وأن الدافع الحقيقي وراء تعذيب الزوج لزوجته هو الشك وعدم الوثوق بها.

شاهد الصور. .


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