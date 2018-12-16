- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - بالصور.. زوج يحبس زوجته يومين متتاليين ويعذبها امام طفلهما
ضج موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تداول اعضاء جروبات الفتيات مجموعة صور تستعرض سيدة حبسها زوجها وقام بتعذيبها.
تدعي هذة السيدة " تقى" اعتدى عليها زوجها بشكل وحشي، لمدة يومين متتاليين، ونقلت بعدها إلى المستشفى بين الحياة والموت.
وذكرت اختها ان زوج السيدة تقى قام بحبسها لمدة يومين داخل الشقة، وظل يعذبها ويضربها بكابلات الكمبيوتر والحزام وكان يقوم بنغز رأسها بالسكين و يطفئ، سجائر خلف أذنها، ما دفعها إلى محاولة الانتحار إلا أنها نجت من محاولتها، بعد تعذيبها بشكل مروع على يد زوجها.
واضافت ان كل هذه الأحداث وقعت امام اعين ابنهما الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، وأن الدافع الحقيقي وراء تعذيب الزوج لزوجته هو الشك وعدم الوثوق بها.
شاهد الصور. .
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. زوج يحبس زوجته يومين متتاليين ويعذبها امام طفلهما على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .