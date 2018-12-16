كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - سلطات مطار القاهرة الدولى ترحل 12 مهاجرًا إفريقيًّا

كشفت سلطات مطار القاهرة الدولى ترحيل 12 مهاجرًا إفريقيًّا، حاولوا التسلل إلى دول الجوار، والإقامة بطريقة غير شرعية.

ووصل المرحلون على متن عدة رحلات، ضمت مهاجرين من إثيوبيا والسودان، وتم ترحيلهم على الطائرات المتجهة إلى بلادهم بعد فحص أوراقهم، وإخطار سفارات دولهم بالقاهرة.