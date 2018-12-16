كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - مطار القاهرة يستقبل 27 ألف راكب في 24 ساعة

يواصل مطار القاهرة الدولى استقبال الرحلات الجوية، من المدن والعواصم العالمية والمطارات المصرية.

وكشف مصدر ملاحى، استقبال مطار القاهرة 27 ألفًا و150 راكبًا على متن 181 رحلة جوية، خلال الـ24 ساعة الماضية، نظمتها شركة "مصر للطيران"، وعدد من شركات الطيران المصرية والعالمية.

وأضاف المصدر، أنه تم تنظيم خروج الركاب من جميع صالات الوصول بالمطار، عقب انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة.