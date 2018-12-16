كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - الإسكان تعتمد تخطيط 49 فدانا لإقامة مشروع عمراني بالعاصمة الإدارية

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 283، الصادر في 16 ديسمبر 2018، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 660 لسنة 2018، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9C) بمساحة 49.99 فدانا المخصصة للسادة شركة الصفوة للتطوير العمراني، من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.







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