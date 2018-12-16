كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - احذر: أخطر 22 تطبيقا تدمر بطارية الهاتف

هناك بعض التطبيقات التي تستنزف بطاريات الهواتف الذكية"أندرويد"، يوصى خبراء التكنولوجيا بحذفها حفاظًا على سلامة الهواتف.

تتظاهر تطبيقات “Clickfraud” على أنها برامج عادية مثل الألعاب التي ينشئها مطورو تطبيقات الجوال لخداع المستخدمين لتنزيل الإعلانات المنبثقة وحتى البرامج الضارة.

ووجد خبراء أمان الهواتف الاندرويد 22 تطبيقًا يضعها “جوجل بلاي” عبر متجره الالكتروني، وتم تحميلها لأكثر من مليون مرة.

ووفقًا للخبراء تقوم البرمجيات الخبيثة باختلاق مستخدم وهمي يتفاعل مع الإعلان، حتى تضع في اعتبار المستخدم أن الاتصال كان مشروعًا، وهذا يعني أن المطورين يحققون المزيد من المال.

واكتشف الخبراء في شركة البرمجيات الأمنية “Sophos” أن معظم هذه التطبيقات، لم يتم ملاحظتها من قبل المستخدمين لأشهر أو حتى سنوات، حيث يكمن ضررها في تدمير واستنزاف بطارية الهاتف و في زيادة البيانات في ذاكرة المحمول.

وأعدت شركة الامان قائمة بهذه التطبيقات وهي على النحو التالي:

Sparkle FlashLight – com.sparkle.flashlight

2. Snake Attack – com.mobilebt.snakefight

3. Math Solver – com.mobilebt.mathsolver

4. ShapeSorter – com.mobilebt.shapesorter

5. Tak A Trip – com.takatrip.android

5. Magnifeye – com.magnifeye.android

7. Join Up – com.pesrepi.joinup

8. Zombie Killer – com.pesrepi.zombiekiller

9. Space Rocket – com.pesrepi.spacerocket

10. Neon Pong – com.pesrepi.neonpong

11. Just Flashlight – app.mobile.justflashlight

12. Table Soccer – com.mobile.tablesoccer

13. Cliff Diver – com.mobile.cliffdiver

14. Box Stack – com.mobile.boxstack

15. Jelly Slice – net.kanmobi.jellyslice

16. AK Blackjack – com.maragona.akblackjack

17. Color Tiles – com.maragona.colortiles

18. Animal Match – com.beacon.animalmatch

19. Roulette Mania – com.beacon.roulettemania

20. HexaFall – com.atry.hexafall

21. HexaBlocks – com.atry.hexablocks

22. PairZap – com.atry.pairzap