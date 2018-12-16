كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - ياسمين صبرى بعد اختفائها : إنا لله وإنا إليه راجعون

ثارت الفنانة الشابه ياسمين صبري تساؤلات متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن غردت على حسابها الخاص برسالة غير مكتملة

وغردت ياسيمن قائلة:"اليوم فقدت أغلى الناس.. إنا لله وإنا إليه راجعون" وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع تغريدة ياسمين الغامضة، وكانت أكثر التعليقات "البقاء لله".

وكانت الفنانة ياسمين صبرى أغلقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى فجأة، واختفت عن أنظار الجمهور دون أن توضح سببًا لإغلاق مواقع التواصل.

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور" مع النجم محمد إمام، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية.

