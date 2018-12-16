كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - نجوى كرم تظهر بالأصفر فى حفلها الغنائى بالسويد

قبل ساعات من انطلاق حفلها في السويد كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن إطلالتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وظهرت نجوى بفستان اصفر طويل مع المكياج الصارخ و الشعر المموج وبملامح وجه متغيرة بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف. الجدير بالذكر ان نجوى كرم انضمت لروتانا مجددا بعد إنهاء الخلافات بينها وبين الشركة السعودية.



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