كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - سمية الألفي : وظيفة "جليس المسن" سيكون لها كود تأميني وتأمينات

كتب - محمود عبد العال

أكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك توجه لدى الوزارة منذ سنوات بالاهتمام بملف المسنين ليكون أولوية وفي بؤرة الاهتمام، مدللةً على قولها ببرنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من 50 ألف من كبار السن، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة لكبار السن.

وأضافت الألفي في حوارها مع الإعلامية أية عبدالرحمن في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "اليوم وغدًا" على قناة إكسترا نيوز، أن هناك لجنة عليا لكبار السن بها كل الوزارات المعنية وتعمل على التشريعات الخاصة بالمسنين وفكرة الشباك الواحد، كما تعمل على التوعية بهذه القضية لتعود إلى بؤرة الاهتمام لأن هناك أكثر من 10 مليون من كبار السن وهو رقم كبير.

وشددت على أن الجزء النفسي مهم جدًا للمسنين لأنهم قدموا خبرتهم وشبابهم وحياتهم لمصر وعندما يكون هناك تقديرًا من الدولة والمجتمع سيكون شئء إيجابي لهم نفسيًا أما الصورة العكرية فتحبطهم وتؤذيهم، لافتةً إلى أن الوزارة ليس لديها دور مسنين ولكنها تدعم حقوقهم وتعمل على التأكيد من أن الدور القائمة تراعي المسنين بشكل جيد، ولهذا هناك برنامج تطوير دور المسنين وخصص 13 مليون جنيه لتطوير البنية الأساسية في الدور كما تساهم في توفير الاحتياجات الخاصة.

كما كشفت الألفي عن وجود مشروع "جليس المسن" لأن بعض الأسر لا يوجد لديها وقت لرعاية كبار السن وتريد من يكون جليسًا لهم في المنزل، موضحةً أنها وظيفة وسيكون لها كود تأميني وتأمينات ومسمى محترم، كما سيتم توفير التدريب والتوظيف.

وقالت إن الوزارة انتهت من البرنامج التدريبي للشباب الذين سيعملون في هذا العمل، وأن "التضامن" في طور الإعلان عن الدورات التدريبية ليتقدم الشباب لها، مضيفةً أنه تم الإعلان عن المبادرة لأن المجتمع بحاجة إلى هذه المهمة لأنه من الممكن أن يجلس الشاب مع المسن ساعة أو يوم وسيتم تدريبه ليأخذ في عين الاعتبار كيفية معاملتهم والجانب الصحي والغذائي لأن المسنين لديهم بعض الأمراض.

وأكدت أن البرنامج متكامل ويدخل فيه الجانب الاجتماعي والنفسي، وأن هذه الوظيفة ستكون ستظهر للنور خلال السنة المقبلة 2019، لأنها تسير بخطوات جيدة.