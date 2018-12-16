كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - وزير الكهرباء يفتتح مؤتمر الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية بشرم الشيخ

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فعاليات المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتعتزم الدول العربية أن توحد مقوماتها الطبيعية والبشرية والجهود العلمية والتطبيقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، من خلال عقد جلسات نقاشية للتعرف على أحدث وأفضل التكنولوجيات النووية، بهدف استخدامها والاستفادة منها في تحويل المنطقة العربية إلى منطقة مركزية جاذبة للاستثمارات العالمية.

ويشارك في المؤتمر ممثلي المجلس التنفيذي لدول كل من السعودية ومصر والبحرين والكويت والأردن والسودان وموريتانيا وممثل أمانة جامعة الدول العربية، كما يشارك قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في المؤتمر فى إطار الإهتمام الذى يوليه القطاع بإجراءات استكمال تنفيذ البرنامج النووى المصرى.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عبر جلساته عدد من الموضوعات المهمة وتتضمن عدة محاور حول مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية، والعديد من مجالات العلوم النووية الأساسية.

كما تتضمن الجلسات مناقشة تطبيقات المفاعلات النووية، وتطبيقات النظائر المشعة في مختلف المجالات ومن بينها (الطب، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنتاج الحيواني، الصناعة، إدارة الموارد المائية، التقنيات النووية في التحاليل الدقيقة، المواد والخامات النووية، الأمن والأمان النوويين، الوقاية من الإشعاع، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية للمواد، المنشآت النووية، والطواريء النووية والإشعاعية).