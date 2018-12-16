كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - بعد إثارتها حالة من الجدل .. "طار البلد" تدخل قائمة الأعلى مشاهدة

استطاعت أغنية طار البلد للفنان راغب علامة أن تدخل قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع موقع يوتيوب .

حيث حققت الأغنية ما تزيد على نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب، خاصة مع حالة الجدل التى صاحبتها بسبب تعرض مغنيها راغب علامة إلى تهديد من إحدى السياسيين اللبنانيين بسبب تلك الأغنية.

أغنية "طار البلد" من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي