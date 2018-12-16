كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - المرور: كثافات أعلى الدائرى وكوبري 26 يوليو

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف الغرفة المركزية بالإدارة العامة للمرور، إن اليوم يشهد ارتفاعا في معدلات الحرارة مقارنة باليومين الماضيين، موضحًا أن هناك أحجام حركة معتادة في الذروة الصباحية.

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الأحد، أن الطريق الدائري يشهد معدلات حركة معتادة مرتفعة للطريق القادم من الطريق الزراعي تجاه السلام، والاتجاه الآخر يعمل بشكل جيد.

وتابع: أن هناك أحجام حركة مرتفعة في منطقة أعلى الاوتوستراد وأعلى البساتين للقادمين من الجيزة تجاه القاهرة الجديدة يتم التعامل معها، والاتجاه الآخر يعمل بشكل جيد جدًا.

وأشار إلى أن مداخل القاهرة من الطرق السريعة سواء طريق السويس الصحراوي والإسماعيلية ومحور شبرا بنها ومصر إسكندرية الصحراوي والزراعي حتى تقاطعاتهم مع الطريق الدائري يعملون بشكل جيد.

وأكد أن محور 26 يوليو يشهد كثافات مرورية مرتفعة للقادم من أكتوبر وحتى ميدان لبنان، مناشدًا باستخدام الطرق البديلة، لافتًا إلى وجود شبورة مائية خفيفة ستختفي قريبًا.