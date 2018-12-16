كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - بالصور منى ذكى تخطف الأنظار بإطلالتها الزرقاء

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مجموعة من الصور للفنانة منى زكى من أحدث ظهور لها فى إحدى المناسبات الفنية. وقد ظهرت منى زكى بإطلالة خطفت رواد موقع التواصل الاجتماعى بعد أن ارتدت فستانا من اللون الأزرق واستخدمت تسريحة شعر بسيطة. يذكر أن منى زكى كانت قد صورت عددا من مشاهدها فى فيلم "3 شهور" مع كل من أحمد السقا وجميلة عوض، إلا أن العمل توقف بسبب أزمة إنتاجية.











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