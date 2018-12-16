كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - مصرع وإصابة 11 مواطن فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوى

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوى أمام كارتة دهشور، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.