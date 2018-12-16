كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - استقرار أسعار العملات العربية اليوم

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، الأحد، وسجل متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.7617 جنيه للشراء و4.7864 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8630 جنيه للشراء و4.8890 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الدينار الكويتي وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 58.6792 جنيه للشراء، و59.0724 جنيه للبيع.