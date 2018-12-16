كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرارا اليوم، الأحد 16-12-2018، وسجل الدولار 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف اليورو 20.28 جنيه للشراء، و20.46 جنيه، والجنيه الإسترليني 22.42 جنيه للشراء و22.60 جنيه للبيع.

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