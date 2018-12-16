كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - أولى جلسات المتهمين فى قضية سفاح السويس اليوم

تنظر اليوم محكمة السويس أولى جلسات محاكمة المتهمين والمعروفة إعلاميًا بـ"عصابة سفاح الفتيات بالسويس" لاتهامهم بترويع البنات وإحداث إصابات بهن.

وكانت نيابة السويس أجرت تحقيقاتها مع عصابة ترويع الفتيات الملقبة بسفاح البنات بالسويس والتى ضمت أربعة متهمين قاموا بترويع البنات وإحداث إصابات بهن، وسط حراسة مشددة تحت إشراف اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن حيث كان وزير الداخلية أولى اهتماما كبيرا بقضية سفاح البنات بالسويس بعد تكرار عدة حوادث ما بين حقيقية ومفتعلة أثارت الرأى العام والمجتمع السويسى.

وتم تشكيل فريق بحث مكون من الأمن العام ومباحث السويس والقاهرة تحت إشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس حيث تم نشر عدة اكمنة بشوارع المدينة شارك فيها جميع ضباط المباحث ورجال الأمن السريين وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن قضية سفاح البنات وراؤها عملية جنائية وتحريض بعد مراقبة المجنى عليهم ومعرفة الخلافات التى تدار حولهم والتهديدات التى وصلت لهم قبل وأثناء وبعد الحوادث، وتم استبعاد احتمال وجود مختل عقليا أو نفسيا أو عمليات لزعزعة الأمن فتم تكثيف المراقبة حيث تم ضبط 4 متهمين كانوا يقومون بتنفيذ هجوم على فتيات بعينهن وإصابتهن بجروح باستخدام دراجات بخارية بدون لوحات.

ونجحت قوات المباحث والشرطة بالسويس من محاصرة المتهمين وضبطهم بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير مباحث السويس والعميد عصام حافظ رئيس مباحث السويس والمقدم خالد عبد الناصر حيث تم القبض على المتهم م التركى واسلام ح. وتم تحديد محل إقامتهم جميعا وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأربعة كونوا تشكيلا عصابيا لمهاجمة فتيات بعينها بتحريض من سيدتين أرشدا عن أسماء المحرضين ومحل إقامتهن فتم القبض على المتهمتين.

تم تحرير محضر بالواقعة بتفاصيل الحادث حيث تبين من التحقيقات الأولية التى أجرتها أجهزة الأمن مع المتهمين الأربعة أن المتهمتين استغلتا علاقتهما القوية بأفراد العصابة وقاما بتحريضهم على فتيات بعينهن لاعتقاد المتهمتين أن الفتيات المجنى عليهن قاموا بكتابات مسيئة عليهما على صفحات التواصل الاجتماعى وقاموا بتحريض المتهمين الأربعة مستغلين وجود علاقة قوية معهم لارتكاب حوادث اصابات البنات التى اصابت المجتمع السويسي بالذعر.

وتم إحالة المتهمين وسط حراسة مشددة الى مقر النيابة العامة بالسويس بتهم إثارة الذعر والتحريض واستخدام أسلحة بيضاء فى ارتكاب الجرائم إضافة إلى استخدام دراجات بخارية بدون لوحات معدنية للتحقيق تحت إشراف المستشار هادى عزب المحامى العام لنيابات السويس.