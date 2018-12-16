كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - بدء الحملة الإعلامية لمكافحة الهجرة غير النظامية في 3 قرى بالفيوم
تبدأ اليوم الأحد، الحملة الإعلامية التي ينظمها مكتب استشارات الهجرة بالفيوم، بالتعاون مع مكتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، لمكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل المناسبة، في قرية شدمو، والتي تأتي امتدادا للحملة التي نظمت داخل قريتي تطون، ومنية الحيط.
وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق زيادة الوعى الجماهيري.
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