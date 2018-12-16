كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - في 6 محافظات.. إطلاق حملات "تنظيم الأسرة" اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 6 محافظات مجانا، وذلك بداية من اليوم، الأحد، وتستمر لمدة 10 أيام.

في غضون ذلك، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المحافظات المستهدفة هي: "الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا".

وأوضح، أنه تم تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وبمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي.