كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - تعرف على حالة طقس اليوم الأحد - العظمى بالقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على باقي الأنحاء نهاراً، وحتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

و يستمر تكاثر السحب المنخفضة و المتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة و رعدية و متوسطة الشدة، على مناطق من شمال الصعيد و الوجه البحري، و قد تمتد إلى القاهرة، و أيضاً انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة.

و تنشط الرياح الغربية المثيرة للرمال و الأتربة على معظم أنحاء البلاد، لتصل لحد العاصفة على جنوب البلاد و سيناء و محافظات البحر الأحمر.

كما تنشط الرياح على غرب البحر المتوسط و خليج السويس.

و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق متفرقة من شمال البلاد، و الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

و يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال و الأتربة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و حلايب و شلاتين.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مثيرة للرمال و الأتربة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الجنوب.

كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حالة البحر المتوسط

معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 21

وسط الدلتا 15 20

الإسكندرية 12 18

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 15 19

سيوة 15 19

بورسعيد 15 19

دمياط 16 19

العريش 16 19

رفح 16 25

الإسماعيلية 13 20

السويس 12 20

رأس سدر 14 21

نخل 16 21

نويبع 16 21

طابا 17 22

كاترين 03 11

الطور 16 23

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 14 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 16 24

بنى سويف 15 25

المنيا 14 25

أسيوط 15 24

سوهاج 16 24

قنا 15 24

الأقصر 17 25

أسوان 17 25

أبو سمبل 14 25

الوادى الجديد 16 26

شلاتين 15 25

أبو رماد 16 26

رأس حدربة 16 26

حلايب 17 25