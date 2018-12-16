كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - فيديو صادم..لحظة اغراق كاهن روسي رضيعة بعنف خلال تعميدها

التقطت صور مروعة لكاهن روسي عنيف يدفع طفلة رضيعة بقسوة تحت الماء وهي عارية وتواصل الصراخ أثناء تعميدها.

وقالت صحيفة "ميرور"، إنه تمت رؤية الكاهن إيليا سميلتوف يدفع رأس الطفلة البالغة من العمر عامين بعنف تحت الماء ثلاث مرات داخل حوض التعميد.

وأضافت أن صرخة الفتاة لم تدفع الكبار للتدخل، وكان هناك بعض الأشخاص المتواجدين بمكان قريب يضحكون على ما يحدث للفتاة الرضيعة.

ويواجه الكاهن حاليًا المحاكمة في محكمة الكنيسة، لكن والدة الفتاة تصر على أن ابنتها "بكت لأنها كانت خائفة من الكاهن وليس مما يفعله بها خلال تعميدها".

وقالت الأم إنها كانت "ممتنة" للكاهن لتعميد ابنتها.

وقالت ليلييا ريزنيكوفا ، وهي امرأة من أبناء المنطقة الروسية، إن الكاهن أخبرها أن الطفلة تختلف عن الأطفال حديثي الولادة، حيث يجب "كسرها" خلال طقوس المعمودية لأن "الشيطان يجلس بداخلها".

وتخطط الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لاتخاذ إجراءات ضد الكاهن على شريط الفيديو الذي انتشر في روسيا هذا الأسبوع - على الرغم من أن المعمودية كانت قبل عامين.