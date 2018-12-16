كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً - اليوم.. مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة 40 متهما في أحداث مسجد الفتح

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة؛ سماع مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة المتهمين في أحداث مسجد الفتح.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع، ودفع دفاع الُمتهم سمير فؤاد بانتفاء مسئولية المُتهم الجنائية نظرَا لمرضه، ملتمسَا من المحكمة الكشف عليه في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية نظرًا لمعاناته صحيًا.

وأشار الدفاع إلى أن موكله تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية نظرًا لأنه غير لائق طبيًا، ملتمسًا استخراج ما يُثبت كلامه من هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع، منطقة تجنيد القاهرة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي نفذوها يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.