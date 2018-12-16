"الفتاة الوحش" تفوز بلقب ملكة جمال فرنسا لعام 2019

فازت فتاة شابة، كانت توصف بـ"الوحش" خلال طفولتها، بلقب "ملكة جمال فرنسا" لعام 2019.

وقال موقع "بي إف إم تيفي" إن فايمالاما تشافيز توجت، مساء السبت، بلقب "ملكة جمال فرنسا 2019"، بعد منافسة شرسة مع عدد من الحسناوات.

وأوضح المصدر أن "تشافيز" فازت باللقب الـ89 للمسابقة، بعد إجماع لجنة التحكيم النسائية عليها، إلى جانب تصويت الجمهور، مضيفًا أن ملكة جمال العام الماضي، ماييفا كوك، هي من تكفلت بوضع التاج على رأسها.

وكشف "بي إف إم تيفي" أن الشابة تشافيز، التي لا يتجاوز عمرها 24 عامًا، عاشت طفولة غير عادية، بعدما كان الكل يصفها ويناديها بـ"الوحش" بسبب وزنها الزائد، مشيرًا إلى أنها كانت تزن 80 كيلوجراما حين كان عمرها يبلغ 18 عامًا، قبل أن تعمل بشكل شاق جدًا لتفقد 20 كجم في فترة زمنية قياسية.

وقالت "فايمالاما"، الحاصلة على الماجستير في إدارة التسويق: "كنت أعاني كثيرًا من الألقاب السيئة، مثل الوحش والبشعة والضخمة.. لكن في الحياة، هناك دائما رابح وخاسر.. نجحت في تحويل تلك المسبات إلى طاقة إيجابية".

وتابعت: "كنت أسير وأدير قاعة لبناء الأجسام، وأنا الآن ملكة جمال فرنسا.. لا أصدق نفسي.. هذا أمر رائع للغاية".

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