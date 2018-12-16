في الطقس البارد.. قدمي لأطفالك الفواكه في "اللانش بوكس" بدلا من السندوتشات

كثير من الأطفال مناعتهم ضعيفه نتيجة نقص أو سوء التغذية، ويظهر ذلك تحديد في فصل الشتاء، ومع الطقس البارد تحديدًا، فتقول الدكتورة منى الماجد أستشاري التغذية لـ "هن" أنه من الممكن استبدال وجود السندوتشات التي من الممكن ان لا يأكلها الطفل بالفواكه التي تزيد من مناعته.

وأكدت استشاري التغذية أن الشتاء غني بالفواكه التي تساعد في زيادة مناعة الجسم، ومن ضمن الفواكه التي من الممكن تقديمها للطفل بهيئتها أو عمل سلاطة بها، هي:

- البرتقال: فهو غني فيتامينات تساعد على زيادة المناعة والوقاية من أمراض الشتاء.

- الجوافة: تحتوي على فيتامين G الذي يتخدم كاوقايه وعلاج لنزلات البرد.

- الكاكا: تحتوي مزيد من الفيتامينات مثل A، H، C، بالاضافة للمزيد من السكريات، وأحتواهائها على القليل من الصوديوم.

- الموز: فهو غني بفيتامين B6، والمزيد من الألياف.

- الرمان: يحتوي على الحديد، الذي يحتاجه الجسم.

​