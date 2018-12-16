حلا شيحة تتعرض لهجوم جديد بسبب أحدث ظهور لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت الفنانة المصرية المُثيرة للجدل، حلا شيحة، تتلقى هجومًا من قبل جمهورها حتى الآن، بسبب خلعها الحجاب، رغم مرور ما يقرب من 5 أشهر على إعلانها تركه، وكانت تستفز الجمهور خلال الفترة الأخيرة بصورها التي تنشرها.

ونشرت شيحة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جديدة لها خلال تواجدها في أبو ظبي، لعمل تسريحة شعر جديدة، في أحد صالونات التجميل الكبرى، وظهرت وهي تجلس على كرسي، وبجانبها مُصفف الشعر "شاربل".

واعتادت الفنانة المصرية طوال الشهر الماضي، على نشر صور لها دون رغبة منها في تلقي تعليقات وآراء جمهورها، كما ظهر عليها عدم احتمالها للتعليقات المُسيئة، والتي تقوم بعدها بحذف المنشور كاملا بسببها، إلا أنها هذه المرة فتحت خاصية التعليق.

وهاجم متابعو الفنانة المصرية، صورتها، فكتبت إحدى الفتيات: "إنتي ليه بتحذفي أي تعليقات ممكن تخليكي تفوقي؟.. ده معناه إنك من جواكي مش راضية عن اللي بتعمليه وعارفة ومتأكدة إنك غلط".

وأضاف آخر:"يا خسارة.. بكرة تندمي.. فتنتي البنات والشيطان انتصر عليكي.. ربنا يهديكي يابنتي"، وعلق شخص ثالث "ومازلت لا أصدق وأتمنى أن أكون في حلم.. الله يهديكي ويتوب عليكي ويردك إليه مردا جميلا اللهم أمين".

وكتب شخص رابع "إنتي كنتي زي الجوهرة الغالية بحجابك وسط أولادك محترمة.. بعتي كل ده مقابل إيه؟.. ربنا يهديكي ويردك له".

وكانت حلا شيحة، قد أثارت جدلاً واسعًا، في بداية ظهورها دون الحجاب، حيث كانت تنشر صورًا لها أو لزوجها وأبنائها، ثم تقوم بعد أيام بحذفها، ما أثار سخط المتابعين لطريقتها التي تتعامل بها.