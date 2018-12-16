هذا ما يخبئه لكِ برجكِ لهذا الأسبوع مع جومانة وهبي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نُقدِّم لمتابعي موقع "فوشيا" برنامج "برجك مع جمانة وهبي"، وهو برنامج أسبوعيّ، تَعرِضُ خلاله عالمة الفلك والطّاقة، جمانة وهبي، توقُّعات الأبراج، كاشفة عمّا تحمله الكواكب من انعكاسات إيجابية، أو سلبية على يومياتكم.
الفيديو المرفق، يتضمّن توقُّعات الأبراج والفلك، من يوم 16-12 -2018 ولغاية يوم 23-12-2018.
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