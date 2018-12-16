من الأزياءِ إلى الدّيكور.. صيحاتٌ ظهرتْ في 2018 ستنتقلُ للعام الجديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أنّ عام 2018 شارف على الانتهاء، إلا أنّ بعض صيحاته ما تزال مستمرّة، وستنتقل إلى 2019، فمن الأزياء إلى الديكور، نقدم لكِ من مجلة "ستايل كاستر" مجموعة من الصّيحات، التي ظهرت في 2018، ولكنّها ستظلّ محتفظة بمكانتها في العام الجديد.

البرتقاليّ المحروق

في حين أنّ المرجانيّ هو لون عام 2019، إلا أنّ البرتقاليّ المحروق سيكون مسيطرًا أيضًا، رغم أنّه كان ذو شعبية أكثر، خلال هذا العام.

ستايل السبعينيات

شهدنا في 2018 عودة قويّة للعديد من الصّيحات المستوحاه من فترة السبعينيات والتسعينيات، هذا وسنشهد لمسة من فترة السبعينيات تطغى على موضة الديكور، وخاصّة القطع ذات الشراريب، والألوان الترابية.

تصميم التيراتسو Terrazzo

كان التيراتسو Terrazzo طاغيًا على صيحات تصميم الأرضيات هذا العام، ولكنّه لن يختفي في العام الجديد، ويتميّز ذلك التصميم باحتوائه على قطع من الرّخام، والزّجاج، والكوارتز.

لمسة من التسعينيات

مثلما شكّلتْ موضة التّسعينيات عودة قوية خلال هذا العام، ستظلّ تلك الصيحة، مسيطرة على عالم الأزياء، في 2019.