جنيفر لوبيز بـ 12 إطلالة مُذهلة في 72 ساعة فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدتْ السجادة الحمراء، ظهور العديد من الفساتين الضخمة والجميلة، خلال سنة 2018، من فستان ترايسي إيليس روس، المنتفخ لفالنتينو، إلى جوائز الإيمي، حتى فستان ليدي غاغا، المنمّق بالرّيش، الذي ارتدته في مهرجان البندقية السينمائيّ، ومؤخرًا، فستان كيندال جينر الشّفّاف واللّامع في حفل جوائز الموضة البريطانية.

كما أطلّتْ علينا النجمة جنيفر لوبيز، بأبرز إطلالة دراماتيكية ملفتة للأنظار، على السجادة الحمراء، خلال سنة 2018.

وقد بدأت المغنية والممثلة هذا الأسبوع بجولة ترويجية لأحدث أفلامها "Second Act"، وخلال الجولة الصحفية، ارتدتْ جنيفر 12 إطلالة مختلفة في 72 ساعة فقط.

إطلالة جينيفر لوبيز، بدأت ببدلة الترتر من سالي لوبوينت، ومعطف أزرق من هيلين يارماك، ثمّ بدلة جمبسوت بيضاء من ستيفان رولاند مع كاب مطابق، بدتْ الإطلالات العملية للنجمة ساحرة، ولكنّها خطفتْ الأنظار بإطلالة مُبهرة ومميّزة في العرض الأوّل لفيلمها الجديد.

وقد ظهرتْ النجمة على السجادة الحمراء، وهي ترتدي فستان التول المنتفخ، بلون وردي النيون، من توقيع جيامباتيستا فالي، ويشتهر المصمّم الإيطالي بتصميماته الرّاقية المميّزة.

ويأتي الفستان بذيل ساحر طويل، يمكن أنْ ينافس بسهولة فستان ريهانا، في حدث ميت غالا، لعام 2015 .