مشروب حمص الشام ليس للتدفئة فقط.. إليك أهم فوائده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

مشروب حمص الشام من أهم المشروبات التي يحرص على تناولها كثيرون، خاصة خلال فصل الشتاء، لمذاقه اللذيذ ودوره في منح الشعور بالدفء.

أكد الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، أن مشروبحمص الشاميحتوي على عناصر غذائية متنوعة، أهمها البروتين والفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم والمنظمة لحركة الجهاز الهضمي، والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

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