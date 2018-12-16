كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 08:44 صباحاً - طارق شوقي : لم نتسلم أي قروض لتطوير منظومة التعليم الجديدة
كتبت : انجي بيومي
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتسلم أي قروض لتطوير المنظومة التعليمية الجديدة، معقبًا: «انتشرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول الحصول على قروض، ولم نصرف منها مليم واحد».
وأضاف في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن القروض الممنوحة في مجال التعليم لا تشمل البناء والتشييد، واستطاعت الوزارة من خلال ترشيد موازنة الدولة للتعليم دفع 90% من تكلفة تطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن ميزانية وزارة التربية والتعليم 89 مليار جنيه.
وتابع: «أنا عارف تقسيمه موازنة الدولة للتعليم أزاي، ومعظمها بيروح للمرتبات وليست على قدر ما نتمناه، وتم صرف 12 مليار على التطوير»، مشيدًا بتعاون وزارتي التخطيط والمالية، والقوات المسلحة في تطوير المنظومة التعليمية الجديدة ودعمها.
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