بالفيديو| زينب تقود "توك توك" للإنفاق على زوجها الكفيف.. "ست بـ100 راجل"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، تقريرًا عن "زينب" السيدة المكافحة التي تساعد زوجها الكفيف.

عانى زوج زينب من بعض الأمراض بعينه وأجرى عملية "مياه بيضاء" على عينه ولم تنجح العملية وفقد النظر بعدها وأصبح عاجز عن العمل.

وخرجت زينب من منزلها واستأجرت "توك توك" وتعمل عليه بشكل يومي بأحدى قرى مركز الزقازيق، مؤكدة أنه لم يقدم لها أحد أي مساعدة لتعينها على أعباء الحياة ولا سيما أن لديها ولد وأبنتين يعانوا من مشاكل وعيوب خلقية في البصر.

وطالبت زينب أن يتولى أحد أطباء العيون حالة ابنائها وأن يجرى لهم اللازم حتى لا يتعرضوا لفقد البصر مثل أبيهم واصفة نفسها بأنها "ست بـ100 راجل".

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