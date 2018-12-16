نيرمين الفقي تكشف كواليس تصوير "أبو العروسة 2".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية نيرمين الفقي كواليس مشاركتها في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، مشيرة إلى وجود تطورات في الأحداث والعلاقة بينها وبين الفنان مدحت صالح.

وأفصحت نيرمين في لقاء خاص مع "فوشيا" أثناء مشاركتها في حفل عرض أزياء المصمم هاني البحيري لخريف وشتاء 2019 عن موعد عرض الجزء الثاني من "أبو العروسة" والذي سيتم خلال الفترة المقبلة، معربة عن سعادتها للمشاركة في هذا المسلسل ونجاحه جماهيريًا.

وأوضحت الفقي رأيها في الهجوم الذي تتعرض له الفنانات والفنانين بسبب إطلالاتهم في بعض المناسبات الفنية والمهرجانات.

يذكر أن عددًا كبيرًا من نجمات الفن حضرن ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء هاني البحيري، والذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف 2019، منهم فيفي عبده ونيكول سابا ونيرمين الفقي وغيرهن.