كيم كارداشيان تنضم إلى أبناء شقيقتها كورتني في حفلة عيد ميلادهم

انضمت العارضة كيم كارداشيان إلى أبناء شقيقتها ريجن وميسون في احتفالية إلى ديزني لاند ،بعد أن تمنت لهما عيد ميلاد سعيد .ويتشارك أبناء شقيقتها كورتني كارداشيان من صديقها السابق سكوت ديسك في نفس يوم الميلاد ،لكن ميسون يبلغ من العمر تسع سنوات وريجن يبلغ خمس سنوات.

و انضمت لهم الجدة كريس جينر ، بجانب أبناء كيم سانت ونورث,وارتدت كيم البالغة من العمر 38 عامًا سترة باللون البني مع سروال رمادي وحذاء رياضي أبيض ،بينما كانت تدفع أبنائها في عربة أطفال.

وظهرت كورتني البالغة من العمر 39 عامًا وهي ترتدي قميصًا أسود اللون مع جاكيت وسروال بنفس اللون خلال النزهة وكانت مُمسكة بكوب من القهوة من متجر ستاربكس,و شوهدت كريس جينز البالغة من العمر62 عامًا في ديزني لاند ، وهي تلعب مع أحفادها نورث وسانت.

و شوهدت كورتني وهي تدفع عربة أطفال أثناء نزهة مدينة ديزني لاند ، وتمشي مع أبنائها في المدينة, و شاركت جينر ، مجموعة من اللقطات مع أحفادها عبر "إنستغرام"،وكتبت : "عيد ميلاد سعيد لأبنائنا ميسون و وريجن"كما نشرت الخالة كيم صور لها مع أبناء شقيتها عبر إنستغرام . وكتبت "أحبائي ولدا في نفس اليوم أحبكم كثيرًا"

و قام والدهما سكوت ديسك ، ,الذي يمكث في السعودية مع صديقته صوفيا ريتشي البالغة من العمر 20 عامًا ، بالتواصل مع أولاده عبر إنستغرام, وقال لهما "عيدي ميلاد سعيد أحبائي"

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