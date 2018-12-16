كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:27 صباحاً - السيسي يبدأ زيارة إلى النمسا للمشاركة في منتدى أفريقيا - أوروبا

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى العاصمة النمساوية، تستمر حتى الأربعاء، يجري خلالها مباحثات مهمة مع الرئيس النمساوي إلكسندر فان دير بلين ومستشار النمسا سيباستيان كورتز، كما يشارك في اجتماعات منتدى (إفريقيا - أوروبا)، بحضور عدد من الزعماء الأفارقة، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد.

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبدأ زيارة إلى النمسا للمشاركة في منتدى أفريقيا - أوروبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .