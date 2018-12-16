كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:27 صباحاً - عمرو أديب معلقًا على تظاهرات فرنسا :"الدلع خلص..ودولة الرفاهيه الاجتماعي انتهت"

كتبت : انجي بيومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تظاهرات السترات الصفراء مستمرة ولن تتوقف بسبب انسداد قنوات الاتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والفرنسيين.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "عدد المتظاهرين قل إلى النصف اليوم، ولكن هذا بسبب سوء الأحوال الجوية، وعندما تتحسن الظروف المناخية بعد شهرين ستتزايد أعدد المتظاهرين مرة أخرى".

وتابع، "المتواجدون في الشارع اليوم هم المتطرفون من قوى اليمين وفرنسا".

وأردف، "الثورة يركبها المتطرفون، وده مصطلح مصري، هيتطبق في فرنسا، والثورة ممكن تتركب".

واستكمل: "دولة الرفاه الاجتماعي انتهت، ولا أحد يستطيع أن يعول المواطن إلا في بعض دول الخليج الدول الاسكندنافية.. الدلع خلص".