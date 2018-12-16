كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:27 صباحاً - البنك المركزي يطرح اذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 16 ديسمبر، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.

وأوضح البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول، لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، تبلغ 9.5 مليار جنيه، وقيمة الطرح الثاني تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة والتي تقدر حاليًا بقيمة 438.6 مليار جنيه، بنسبة 9.8 % وتستهدف الدولة تخفيضه لـ 8.44% في الموازنة الجديدة لعام 2018/2019، والتي بدأ العمل بها من 1 يوليو 2018.