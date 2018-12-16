طريقة عمل فاهيتا السجق في المنزل بخطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير: 500 جرام سجق ١ فلفل رومي حجم كبير مقطع شرائح ١ بصل احمر حجم كبير مقطع شرائح ٢ ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة ٣ ملعقة كبيرة بقدونس مقطع ١ كوب ماء ١ ملعقة صغيرة فلفل اسود طريقة التحضير : في مقلاة كبيرة، تذوب السمنة و يشوح الفلفل الرومي والبصل على نار عالية ثم يحفظ الخليط جانباً. يقطع السجق الى قطع صغيرة. يضاف السجق الى المقلاة ويحمر حتى يصبح ذهبي. تضاف الكزبرة المطحونة وتقلب مع السجق. يترك على نار متوسطة حتى تتبخر ٣/٤ مرقة اللحم ثم يضاف خليط البصل والفلفل الرومي ويقلب. يضاف البقدونس ثم يتبل بالفلفل الأسود يقدم ساخناً.

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