كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:13 صباحاً - "نادية مش نحمده" حقيقة الصورة المتداولة عن لقاء الرئيس بـ"سائقة الميكروباص"

كتبت : انجي بيومي

فندت السيدة نادية توفيق سليمان، التى حقق لها الرئيس عبد التفاح السيسى أمنيتها بمشاركته الإفطار مع أسرتها، الإدعاءات التى روجها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومحاولة الخلط بينها وبين السيدة نحمده سائقة الميكروباص التى كرمها الرئيس بالعاصمة الإدارية، مشددة على أنها من سكان منطقة غيط العنب ولم تذهب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت السيدة نادية، خلال تقرير عرضه برنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أنها لم تلتق بالرئيس عبد الفتاح السيسى إلا مرة واحدة أثناء مشاركته الأفطار، وتابعت:"وأنا عمرى ما نزلت مصر إلا لما رحت سجلت مع الأستاذ وائل الإبراشى".

من جانبه استنكر الإعلامى والإبراشى، هذه الشائعات التى لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى فارق الشبهة بين السيدتين، وتابع:"البض يتصيد فى مواقف لا يجب التصيد فيها بل يجب على الجميع دعم ومساندة مثل هذه النماذج، لكننا أمام فصيل فى حالة عداء مع الشعب المصرى".